Vali Masatlı ve eşinden şehit anneleriyle koruma altındaki çocuklara anlamlı ziyaret

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Anneler Günü’nde şehit annelerini ve devlet korumasındaki çocukları yalnız bırakmadılar.

Şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in annesi Sevim Kalem ve Şehit Mehmet Gök’ün annesi Havva Gök ile sohbet eden Vali Masatlı, “Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri devletimize ve milletimize emanettir. Onlar bizim başımızın tacıdır. Onlar için ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödeyemeyiz. Çünkü onlar bu vatan uğruna evlatlarını Hak’ka uğurlamış ve bir insanın yapabileceği en büyük fedakarlığı göstermiştir. Amasya Valisi olarak kapımız ve gönlümüz daima sizlere açıktır. Her türlü ihtiyacınızı ve talebinizi karşılamak benim öncelikli görevimdir. Eşimle birlikte sizlerin bir evladınız olarak Anneler Gününüzü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeynep Hatun Çocuk Evi’nde devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya gelen Masatlı ve eşi sohbet edip hediyeler verdiler. Çocuklar Esra Masatlı’ya elleriyle yaptıkları Anneler Günü temalı tablo hediye ettiler.

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