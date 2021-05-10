Kızılay’dan kanser tedavisi gören genç kıza doğum günü sürprizi

Amasya’da kanser tedavisi gören genç kıza moral olması için Türk Kızılay Amasya Şubesi üyeleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Baba Necmeddin Acar, kızının doğum günü kutlaması için Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak’tan destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kızılay gönüllüsü gençler pasta alıp 16 yaşına giren Sudenur Acar’ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Zilin çalması üzerine kapıyı açan genç kız karşısındakileri görünce bir süre şaşırdıktan sonra mumları söndürdü, jestleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kızılay Amasya şubesi yöneticisi Emre Kermen de, hastanedeki lenf kanseri tedavisi sonrası evinde istirahat eden Sudenur’a şifa dileklerini iletti.

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