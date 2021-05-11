İsrail'in saldırılarına tepki

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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Amasya’nın Merzifon ilçesinde konvoyla protesto edildi.

Sosyal medya üzerinden sözleşip bir araya gelen Merzifon halkı, maskesini takıp, aracını aldı ve konvoya katıldı. 1000’den fazla aracın oluşturduğu konvoy, Lise Caddesi’nde bir araya geldi. Saat 21.30’da harekete geçen konvoy, Taşdan Sönmez Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni geçti. Eline Türk bayrağı ve Filistin bayrağı alan vatandaşlar, İsrail’in insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi.

Ardından basın açıklaması yapıldı ve İsrail zulmü kınandı.

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