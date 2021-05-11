Gizemli hayırsever veresiye defterini satın aldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde gizli bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin 34 seneden beri ödeyemediği market borçlarının tamamını ödedi.

İsminin bilinmesini istemeyen bir hayırsever vatandaş, Eski Cami Mahallesi Muhtarı Burhan Erol’un işlettiği markete müşteri gibi geldi. Market işletmecisi Erol’a marketten veresiye alışveriş yapanların olup olmadığını ve borçlarını ödenip ödenemediklerini sordu. Markete 34 seneden kalma borcu bulunanların olduğunu öğrenen hayırsever vatandaş, veresiye defterindeki bütün alacakların hepsinin hesaplanmasını istedi. Mahallelinin bütün borçlarını ödeyen o hayırsever, örnek davranış sergileyip marketten ayrıldı.

Borcu ödenen kişilerin çok mutlu olduğunu aktaran Erol, “Bir vatandaş geldi ve yardımda bulunmak istediğini söyledi. Benden veresiye defterindeki borçların hepsini toplamamı istedi. Mahalle sakinlerimizin borçlarının tamamını kapattı. Borcunun ödendiğini öğrenen ihtiyaç sahibi aileler ilk önce bu duruma inanamadılar. Böyle bir iyiliğin yapıldığına çok şaşırıp, çok memnun oldular. Adını bile bilmediğimiz o iyi insandan Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

O yardımseverin bir Hızır gibi markete gelip borçları ödeyip gittiğini ve ismini bile paylaşmadığını aktaran Aziz Özyahni, “Buraya Hızır gibi iyi kalpli birisi geldi. Bu markete borçları olan bütün insanların borçlarını ödedi gitti. Adını sanını da bilmiyoruz. Allah ondan razı olsun kesesine bereket” dedi.

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