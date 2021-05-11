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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hedef, kazaları en aza indirmek

İHA

Hedef, kazaları en aza indirmek

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik kazalarının, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için faaliyetler yürütülüyor.
Merzifon’da Trafik Haftası kapsamında trafik kazasına karışmış ve bu kazalarda yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar Kovid19 tedbirleri kapsamında ziyaret edildi. Trafik güvenliği kapsamında toplumun desteğini sağlamak amacıyla broşür dağıtımı ve yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları kapsamında trafik denetimleri sıkılaştırıldı.
Trafik yönü denetimlerinde kırmızı ışık, yaya geçidi uygulaması, emniyet kemeri uygulaması gibi birçok uygulama koordineli ve düzenli olarak trafik ekiplerince icra ediliyor. Korona virüs ile mücadelede özellikle taşıt kullanıcıları üzerinde sosyal mesafe maske kullanımına yönelik olarak birçok denetim yapılıyor.
Merzifon Trafik ekiplerince 2021 yılının Ocak ayından Mayıs ayına kadar toplam 17 bin 568 araç üzerinde denetim gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan toplam 1245 araca trafik idari para cezası uygulandı.
Trafik kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini aktaran Trafik Denetleme Büro Amiri Yunus Karaca, “Merzifon trafik ekipleri olarak tek gayemiz şehrimizin ana damarlarının açık olmasını sağlamak. Trafik kazalarının ve can mal kaybının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla gerekli olan bütün tedbir ve denetimleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirerek daha yaşanabilir bir Merzifon inşa etmeyi Merzifon halk ile birlikte başarmaktır” dedi.

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