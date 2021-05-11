Tam kapanmada denetimler sürüyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında şehir girişinde ve belirlenen polis noktalarında denetimler icra ediliyor.

Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında şehir girişinde ve Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan denetimlerde belirlenen tedbirler kapsamlı şekilde kontroller ediliyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Kovid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştiren denetimlere katılarak durdurulan sürücülere görev belgelerini ne için dışarıda olduklarını sordu.

Açık olan işyerlerini de denetleyen Kaymakam Demirkale, vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

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