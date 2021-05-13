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Amasya’da bayram namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı, yöneticiler halkla bayramlaştı

İHA

Amasya’da bayram namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı, yöneticiler halkla bayramlaştı

Amasya'da bayram namazı korona virüs gölgesinde fiziksel mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde kılındı. Namazın ardından Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, halkla bayramlaştı.
Salgın tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı camilerde fiziksel mesafe ve maske kuralları çerçevesinde kılındı. Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde namaz sonrası Vali Masatlı ve beraberindekiler vatandaşların bayramını kutladı.
Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini dilediğini belirten Masatlı, Ramazan boyunca iftar ve sahur öncesi kaleden konser veren belediye bandosundaki personelle de bayramlaştı.

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