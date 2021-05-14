Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 10 ton saman balyası kül oldu.

Merkeze bağlı Karaali köyünde, Müzeyyen Koçak´a ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 10 ton saman balyası kül oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2021-05-14 21:25:20



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