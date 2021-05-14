Amasya'da samanlık yandı, 10 ton saman kül oldu

Amasya'nın Karaali köyünde çıkan yangında 10 ton saman yanarak kül oldu, samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Müzeyyen Koçak’a ait samanlıkta yangın çıktı. Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine giden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangını kontrol altına alan ekipler alevleri çevreye sıçramadan söndürdü.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmazken hayvanların beslenmesi için depolanan 10 ton saman yandı, samanlık ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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