Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mahsen Mahallesi Moral Sokak'ta tek katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangında tek katlı binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
YEREL HABERLER Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
YEREL HABERLER Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
Amasya'da samanlık yandı, 10 ton saman kül oldu
YEREL HABERLER Amasya'da samanlık yandı, 10 ton saman kül oldu
Korona virüs bu köye hiç uğramadı: Tek bir vaka bile görülmedi Kırmızı Amasya'nın 'mavi' köyü
YEREL HABERLER Korona virüs bu köye hiç uğramadı: Tek bir vaka bile ...
Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi ...
Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için ...
12 yaşındaki Emir’den tek kişilik halk oyunu gösterisi
YEREL HABERLER 12 yaşındaki Emir’den tek kişilik halk oyunu ...