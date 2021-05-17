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Çilez: "Türkiye nüfusunun yüzde 5'i TOKİ’de oturuyor" Taşova TOKİ’de ikinci anahtar teslim töreni

İHA

Çilez: "Türkiye nüfusunun yüzde 5'i TOKİ’de oturuyor" Taşova TOKİ’de ikinci anahtar teslim töreni

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "TOKİ müthiş bir hamleyle Türkiye’de bir milyonun üzerinde konut yaptı. Türkiye nüfusunun yüzde 5'i TOKİ’de oturuyor" dedi.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Amasya’nın Taşova ilçesine yapılan 158 konuttan 16'sı hak sahibine teslim edildi. Doğu Mahallesi yapılan TOKİ Konutlarında düzenlenen törende konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Taşova için çok güzel, çok anlamlı, modern bir yapı. Taşova bunu hak ediyor. Taşovamız bizden ne istiyorsa Allah’ın izni, devletin gücüyle bunları kazandırıyoruz. TOKİ zamanında rahmetli Turgut Özal tarafından kuruldu. Ama çok fazla işlevselliği olan bir hale getirilemedi. Siyasi istikrarsızlıklardan dolayı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her konuya el attığı gibi, bu konuya da el attı. TOKİ müthiş bir hamleyle Türkiye’de bir milyonun üzerinde konut yaptı. Türkiye nüfusunun yüzde 5'i TOKİ’de oturuyor. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın her alanda önümüzü açması bizi buralara kadar getiriyor. Onun vizyonu bizlerin buralara TOKİ konutlarını ve OSB’leri getirmemizi sağlıyor. Taşova ilçemize yapılan 158 konutumuz hayırlı olsun, burada oturacak olan hak sahibi vatandaşlarımız mutlu ve huzur içerisinde hayatlarını geçirirler” diye konuştu.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de 158 konutun hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, Türkiye'nin her geçen gün geliştiğini ve bir öncesine göre daha iyi, güzel ve hızlı mesafe kat ettiğini ifade etti. 
Yapılan konuşmalardan sonra 16 konut sahibine anahtarları teslim edildi. Anahtar teslim töreninin ardından protokol üyeleri TOKİ’de hak sahibi olan vatandaşların evlerini gezdiler.
İkinci anahtar teslim törenine, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, kurum amirleri ve konut hak sahipleri katıldı.

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