Amca-yeğen arasında yer tartışması: 1 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Aygül Sokak’taki müstakil evin bahçesinde amca ve yeğen arasında çıkan sözlü yer tartışması kavgaya dönüştü. E.L. (33), kavga anında bulup geldiği silahla, amcası Y. L.’ye (58) doğru 2 el ateş etti. Yeğenin açtığı ateşle amca Y. L., olay yerinde bacağından yaralandı. Amcasını yaralayan E.L. olay yerinden kaçarak yakındaki bir camiye saklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan amca Y. L.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Camiye saklanan yeğen E. L. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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