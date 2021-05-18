Vali Masatlı: “Tedbirlere sıkı şekilde devam ederek düşüş eğilimini sürdürmeliyiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde tedbirlere sıkı şekilde devam ederek bu düşüş eğilimini sürdürmeliyiz” dedi.

Tam kapanma sürecinde ülke genelinde olduğu gibi Amasya’da da vaka sayılarında ciddi oranlarda düşüşlerin olduğunu belirten Vali Masatlı, “Aşılamada iyi bir oran yakalamış bulunuyoruz. Aşılamayı kolaylaştırmak için Sağlık Müdürlüğümüz köylerimizde halkımıza hizmet sunmaktadır. Yaz dönemini rahat bir şekilde geçirmek için biraz daha sabırlı olmalı ve tedbirlere uymalıyız” diye konuştu.

İl genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya başkanlık eden Mustafa Masatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile üreticilerimizin elinde kalan soğan ve patatesin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına başlanmıştı. İlimiz genelinde bu kapsamda temin edilen ürünleri halkımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Yine pandemi yardımları kapsamında belirlenen tutarlarda hak sahiplerine ödenmiştir. Bunların dışında birçok hizmet alanında yatırımlar ve projeler devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Masatlı, il merkezindeki işyerlerinde denetim yaparak esnaflar ve vatandaşlardan tedbirlere dikkatle uymayı sürdürmelerini istedi.

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