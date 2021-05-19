Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması

Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)- AMASYA Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Özlem Saraç, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı´nı işaret diliyle anlattı.
19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla lise öğrencisi Özlem Saraç, işaret diliyle farklı bir etkinliğe imza attı. Yavuz Selim Meydanı´na gelen Saraç, Amasya Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı´nın sözlerini işaret diliyle anlattı. Saraç daha sonra da Amasya Şehzade Gezi Yolu´nda, Türk milletinin değerine vurgu yapan Atatürk´ün sesiyle "Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, ne mutlu Türküm diyene" sözlerini de işaret diliyle anlattı.
`FARKINDALIK AMAÇLI BİR ÇEKİM YAPTIK´
Lise öğrencisi Saraç, "Türk gençliği olarak Atatürk´ün devrimlerinin ve fikirlerinin izindeyiz. 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık amaçlı bir çekim yaptık. Umarım güzel olmuştur. Tüm Türkiye´nin, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nı kutluyorum. Bu zor günlerin hemen bitmesini diliyorum" diye konuştu.
Saraç konuşmasının bitiminde işaret diliyle, `19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun Türkiye´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-05-19 09:00:13
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