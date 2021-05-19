Suluova'da 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Amasya'nın Suluova ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Pandemi etkisiyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen kutlama programı saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende; Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Gençlik Merkezi Müdürü Murat Duzcu, Suluova Kredi Yurtlar Müdiresi, Amasya ASKF Başkanı Naci Öztürk, Suluova Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Ergen, öğretmen, gençlik liderleri ve öğrenciler ile pandemi önlemleri kapsamında az sayıda vatandaş hazır bulundu.

Korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşen tören, Suluova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve ardından da İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla sürdü.



Törende konuşan Spor İlçe Müdürü Murat Turan, "Sevgili gençler, Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan, Milli Egemenlik ilkesi ile birliğimiz bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün sizlere armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Sözde değil özde duygular ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkdaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyor, siz gençlerimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

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