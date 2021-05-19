Amcasını vuran şahıs serbest kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde amcasını vuran şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yer ve gres yağından aralarında kavga çıkan amcayeğen olayında, amcasını vuran şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Amcası Yılmaz L.'yi (57) ayağından vuran yeğen Erdem L. (33), sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

'Silahla adam yaralama' suçundan hakim karşısına çıkarılan zanlı yeğen, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Olay

Yunus Emre Mahallesi Aygül Sokak'taki müstakil evin bahçesinde amcayeğen arasında çıkan sözlü gres yağ ve yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavga anında Erdem L., amcası Yılmaz L.'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan yeğen saklandığı camide yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.