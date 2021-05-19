Amcasını vuran şahıs serbest kaldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde amcasını vuran şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yer ve gres yağından aralarında kavga çıkan amcayeğen olayında, amcasını vuran şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Amcası Yılmaz L.'yi (57) ayağından vuran yeğen Erdem L. (33), sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
'Silahla adam yaralama' suçundan hakim karşısına çıkarılan zanlı yeğen, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Olay
Yunus Emre Mahallesi Aygül Sokak'taki müstakil evin bahçesinde amcayeğen arasında çıkan sözlü gres yağ ve yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavga anında Erdem L., amcası Yılmaz L.'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan yeğen saklandığı camide yakalanarak gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.