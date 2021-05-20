Bakan Yanık: Kadına şiddette en büyük risk 15-29 yaş grubunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık: Kadına şiddette en büyük risk 15-29 yaş grubunda

DHA

Bakan Yanık: Kadına şiddette en büyük risk 15-29 yaş grubunda


Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların eşi veya birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalma riskinin yaş ilerledikçe azaldığını, en büyük risk grubunu 15-29 yaş aralığındakilerin oluşturduğunu söyledi.
Bakan Yanık, TBMM Kadına Karşı Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda sunum yaptı. Yanık, kadına şiddetin nedenlerinin toplumsal-sosyal, çevresel, kişilerarası ve bireysel olduğunu belirterek, kadının fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Yanık, aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki etkilerini ve toplumsal maliyetini, kadına yönelik şiddet verilerini de aktardı. Bakan Yanık, dünya genelinde 15 yaşından büyük her 3 kadından 1'inin, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddetin birine maruz kaldığını söyledi. Yanık, eş veya birlikte olunan kişinin şiddetine maruz kalma riskinin yaş ilerledikçe azaldığını, en büyük risk grubunu 15-29 yaş aralığındakilerin oluşturduğunu kaydetti. Yanık, "Kadın Acil Destek Uygulaması, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete girdi. Bugüne kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 2 milyon 226 bin 465. İhbar sayısı ise 125 bin 47. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 2007'den bu yana 3 Ulusal Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. 2021-2025 yıllarını kapsayacak 4'üncü Ulusal Eylem Planı hazırlıkları tamamlanmıştır" diye konuştu. 
Bakan Yanık, Covid-19 salgını sürecinin, bakanlığın kadına yönelik hizmetlerine etkisi üzerinde yapılan araştırmaya da değinerek, "'Salgın döneminde kadın konukevine başvuru sürecinde aksaklık yaşadınız mı?' diye sorduk; yüzde 89'u 'hayır', yüzde 7'si 'evet' derken, yüzde 4'ü kısmen yaşadığını söyledi. 'Koronavirüs salgını öncesi şiddete maruz kalıyor muydunuz?' sorusuna kadınların yüzde 87'si 'evet', yüzde 7'si 'hayır', yüzde 6'sı 'kısmen görüyordum' yanıtını verdi. 'Maruz kaldığınız şiddet salgın döneminde arttı mı?' sorusuna kadınların yüzde 32'si 'evet', yüzde 15'i 'kısmen', yüzde 53'ü 'hayır' yanıtını verdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Nursima ÖZONUR
2021-05-20 17:49:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Modern hayvan barınağımız Türkiye’ye örnek olacak”
YEREL HABERLER Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Modern hayvan ...
‘Telli turna’ çifti için köylüler seferber oldu
YEREL HABERLER ‘Telli turna’ çifti için köylüler seferber oldu
102. yılda ‘102 bisikletle şehir turu’
YEREL HABERLER 102. yılda ‘102 bisikletle şehir turu’
Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 ...
Amcasını vuran şahıs serbest kaldı
YEREL HABERLER Amcasını vuran şahıs serbest kaldı
Amasya çocuk yuvasında coşkulu 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Amasya çocuk yuvasında coşkulu 19 Mayıs kutlaması
Suluova'da 19 Mayıs töreni
YEREL HABERLER Suluova'da 19 Mayıs töreni
Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması
Vali Masatlı: “Tedbirlere sıkı şekilde devam ederek düşüş eğilimini sürdürmeliyiz”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Tedbirlere sıkı şekilde devam ederek ...
Amasya’da aynı aileden 4 kişi koronadan öldü Anne, baba ve 2 kardeş virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Amasya’da aynı aileden 4 kişi koronadan öldü Anne, ...
Amca-yeğen arasında yer tartışması: 1 yaralı
YEREL HABERLER Amca-yeğen arasında yer tartışması: 1 yaralı
İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe sulayana 2 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe ...
Kumrunun 100 yıllık ‘yavrulama saati’
YEREL HABERLER Kumrunun 100 yıllık ‘yavrulama saati’