Amasya’da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Amasya’da bir evin mutfağına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sevincer köyünde yaşayan Hüseyin Erdoğan’ın evinin mutfak kısmına yılan girdi. Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanın yerini tespit ederek bulunduğu yerden çıkardı.

Erdoğan, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirterek itfaiye çalışanlarına teşekkür etti. Yılan, itfaiyeciler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

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