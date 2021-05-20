Amasya Valisi Masatlı, kazada yaralanan vatandaşın başından ayrılmadı

Amasya'da otomobiliyle trafik kazası geçiren sürücü ve yaralanan oğluna bölgeden geçen Amasya Valisi Mustafa Masatlı destek oldu. Vali Masatlı, sağlık ekipleri müdahale edene kadar sakinleştirmeye çalıştığı yaralının başında bekledi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yavuz'un kullandığı 48 NN 619 plakalı otomobil, Suluova ilçesi Bir Eylül Mahallesi civarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, otomobildeki oğlu Talha Yavuz yaralandı.
Bu sırada Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmaları inceledikten sonra aynı güzergahtan geçen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazayı görünce makam aracından inerek 112 acil sağlık ekiplerini aradı. Kazada yaralanan Yavuz'u sakinleştirmeye çalışarak "geçmiş olsun" dileklerini ileten Mustafa Masatlı, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı. Ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet Yavuz yakın ilgisinden dolayı Masatlı'ya teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.