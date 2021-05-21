Amasya’da kaza: 1 ölü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi’nde Merzifonİstanbul karayolu üzerinde bulunan kavşakta saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 05 DS 713 plakalı motosikletle 42 ELR 61 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kaza anında hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hayatını kaybeden kişi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kısa süreli kapanan yol, kazaya karışan otomobil ve paramparça olan motosikletin çekici tarafından kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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