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Hafif ticari araç yakıt tankerine çarptı: 1 yaralı

İHA

Hafif ticari araç yakıt tankerine çarptı: 1 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Taşova istikametine giden Mehmet Kargı idaresindeki 34 PS 7683 plakalı hafif ticari araç önünde seyir eden Adnan Kasmuş (36) idaresindeki 33 ARN 72 plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpma sonucu hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüsne Kargı (75) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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