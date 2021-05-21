Hafif ticari araç yakıt tankerine çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Taşova istikametine giden Mehmet Kargı idaresindeki 34 PS 7683 plakalı hafif ticari araç önünde seyir eden Adnan Kasmuş (36) idaresindeki 33 ARN 72 plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpma sonucu hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüsne Kargı (75) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.