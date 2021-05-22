Amasya'da motosiklet kazası; sürücü öldü, arkadaşı minibüsün üzerine düştü



Sinan HARMANCISerap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da, kavşakta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Çağrı Keskin (30) hayatını kaybederken, arkasındaki İlker Eker (29) ve minibüs sürücüsü Hayati Hicin (58) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, çarpmanın şiddetiyle İlker Eker'in havalanıp, minibüsün üzerine düştüğü görüldü.

Kaza, AmasyaSamsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Çağrı Keskin'in kullandığı 05 DP 383 plakalı motosiklet, kavşağa girmek için dönüş yapan Hayati Hicin yönetimindeki 05 EP 939 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Keskin, yola savrulurken, arkasında oturan arkadaşı İlker Eker ise havalanarak, minibüsün üzerine düştü. Kazada motosikletteki 2 kişi ve minibüs sürücüsü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosikletli Çağrı Keskin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü Hicin'in ise tedavisi sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan esnaftan Erdal Karaköse, "Kazanın olduğu yere gittik. Çarpışmanın etkisiyle motordaki arkadaş, minibüsün üzerine fırladı. Durumu kötüydü" dedi.

Öte yandan kaza anı da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, kavşağa giriş için manevra yapan sürücünün minibüsünün ön kısmına çarpan motosikletlinin yola savrulduğu, arkasında oturanın da havalanıp, aracın üzerine düştüğü görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI-Serap Şerife KARA

2021-05-22 11:31:52



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