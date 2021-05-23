Amasya’da kumruların kavgası kameraya yansıdı

Amasya’nın Taşova ilçesinde sokakta kavga eden iki kumrunun görüntüsü kameraya takıldı.

Kumruların kavgası aksiyon filmlerini aratmadı. Taşova’da Cumhuriyet Mahallesi’nde bir sokakta iki kumru birbirleriyle kavga etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İnatla birbirleriyle kavga eden kumruların kavgası dakikalarca sürdü. Dakikalarca birbirlerine saldıran iki kumru bazen birbirlerinin üzerine uçarak yerde boğuştu.

Kumrulardan biri pes edip gitmek istedi ama diğer kumru buna izin vermedi. Uzun süren kavganın ardından bir yolunu bulan kumru kaçmayı başardı.

Diğer kumru ise zafer kazanmış gibi peşinden gitti. Geriye ise kumruların kavga ânı kaldı.

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