Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

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Amasya’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda iş yerinde sahte içki imal ettikleri ve piyasaya sürdükleri tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 7 şahsın adreslerinde arama yapıldı. Sahte içki yapımında kullanılan 350 litre etil alkol, damıtma makinesi ve pet şişeler içinde 50 litre kullanıma hazır alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalama kararı çıkartılan bir şüpheli ise Çorum’daki evinde bulunamadı.

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