Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Biz su patlağı ararken yeni döşenmiş boru bulduk”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, içme suyu hattında yaşanan arızaları gidermek için yaptıkları çalışma sırasında önceki yıllarda döşenmesine karşın kullanılmadığını belirledikleri yeni su borularıyla karşılaştıklarını açıkladı. Başkan Sarı, “Biz su patlağı ararken yeni döşenmiş boru bulduk” dedi.

55 Evler Mahallesi’nde ekiplerin çalışma sürdürdüğü alandaki incelemesi sonrası açıklamada bulunan Başkan Sarı, “Birkaç ay önce Kirazlıdere’de ana depomuzun bulunduğu alanda çalışma başlattık. 4 kilometrelik bir yol. Her gün su patlıyor. Eştiğimizde hemen ana borunun yan tarafında yeni bir boru döşendiğini gördük” diye konuştu.

Durumla ilgili detaylı bilgiler edindiğinde boruların 6 yıl önce hatta döşendiğini ancak kullanılmadığına değinen Mehmet Sarı, “Koca koca borular döşenmiş. Yan tarafta yatıyor. Üstü kapatılmış. Su bağlanmamış. Çok tuhaf bir şey değil mi? Gerçeklerle Amasya halkını tanıştırmak istiyoruz. Bir bilen varsa gelsin bana anlatsın. Yaptığım araştırmaya göre AB fonundan yapılmış. Neden bağlantısı yapılmamış. Orasını bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Arızaları gidermek için kentin önemli bir kısmında su kesintileri yaşandığını anlatan Mehmet Sarı, yeni döşenmiş borulara yapılan bağlantılarla sorunların çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Önceki Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.