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Araba fiyatına kurbanlıklar satışta Amasya'da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

İHA

Araba fiyatına kurbanlıklar satışta Amasya'da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Amasya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkarken, vatandaşların günler öncesinden kurbanlık telaşı başladı.
Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı bu yıl erken başladı. Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.

"Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 20 yüksek, araba fiyatına da hayvanlarımız var"
40 yıldır besicilik yaptığını ifade eden Yurtsever, "Besicilik mesleği bizde babadan gelen bir meslek. Çocukluğumuzdan beri hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan alım satımı yapıyoruz. Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da korona dolayısıyla artış oldu. Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" ifadelerini kullandı.
Devletin korona virüs dolaysıyla vatandaşlara esnafları desteklerinin olduğunu, kendilerinin de buna katkı sağlamak amacıyla mezbaha kurarak kesim ücretini vatandaşlara yansıtmadıklarını ve bu paranın vatandaşların cebinde kalacağını dile getiren Yurtsever, "Mezbaha kurduk vatandaşların cebinden artı ücret çıkmasın diye kesimini de biz yapacağız, gerekirse pay yapacağız katkıda bulunacağız" dedi.

"Amasya ve Suluova kırmızı ette bir numara diyebilirim"
Amasya'nın ve Suluova etinin Türkiye de bir numara olduğunu söyleyen Yurtsever, "Bizler Suluovalı besiciler iddialıyız. Büyük şehirlere büyükbaş hayvan görüyoruz. Vatandaşlar Suluova ve Amasya deyince rağbet gösteriyor. Bu yıllardır böyle. Büyük şehirdeki insanlar Amasya deyince önce elma sonra kırmızı etin başkenti Amasya ve Suluova diyor" şeklinde konuştu.

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