Amasya’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Amasya’da yıldırım düşme anı objektiflere yansıdı

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Amasya’da yıldırım düşme anı objektiflere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Amasya dahil 14 kente sarı kodlu uyarı göndermişti. Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Amasya’da akşam saatlerinde bastıran fırtına ve yağmur beraberinde inanılmaz görüntüler oluşturdu. Amasya’nın Taşova ilçesinde şimşekler, geceyi aydınlattı. Yağmur sonrası gece karanlığının arasından hafiften görünen yıldırımların düşmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

En etkileyici doğa olayları arasında yer alan yıldırımların muhteşem etkileyici görüntüleri Amasya’da, İHA Muhabiri tarafından görüntülendi.

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