Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı

Sinan HARMANCISerap Şerife KARA/ AMASYA,(DHA)AMASYA'da, Mustafa Polat Y. (11), bisiklet sürerken düşünce pedaldaki metal kısım karnına saplandı. İtfaiye ekipleri, pedal parçasını keserek çıkarırken, yaralı çocuk da hastaneye kaldırıldı.
Olay, 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kirazlıdere Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Polat Y.´nin, karın bölgesine düştüğü bisikletin pedalındaki metal kısım saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri pedalı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, pedalı saplandığı yerden keserek çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mustafa Polat Y., Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI, Serap Şerife KARA
2021-05-30 17:57:37
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