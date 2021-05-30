Amasya'da heyelan anı kamerada



Sinan HARMANCISerap Şerife KARA/TAŞOVA (Amasya), (DHA)AMASYA´nın Taşova ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen heyelan anı, bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde, sağanağın ardından heyelan meydana geldi. O anlar ise bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Heyelanı görüntüleyen vatandaş bu sırada büyük korku yaşadı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı heyelan sonucu tarla zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI-Serap Şerife KARA

2021-05-30 19:55:57



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