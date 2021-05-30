Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada, ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı.



Olay, Merzifon ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle aralarında çıkan kavgada ağabeyi Vural Conba'yı (41) vuran kardeş Murat Conba (39), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Conba, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. “Kasten adam öldürme” suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Murat Conba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı binada farklı katlarda ikamet ettiği ağabeyiyle babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga eden Murat Conba, ağabeyi Vural Conba'yı silahla vurdu. Kardeşinin sıktığı kurşundan yara alan Vural Conba'dan çıkan mermi, yanında bulunan kızına da isabet etti. Yaralılardan Vural Conba, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi tarafından öldürülen şahsın Amasya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı kızının ise durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.