Amasya’da "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak” deyimi gerçek oldu

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Amasya’nın Taşova ilçesinde bir kedinin fareyle oynaması kameraya yansıdı.

Taşova’ya bağlı Dereli köyünde, kediyle farenin görüntüsü ilginç görüntüler ortaya çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry’yi hatırlatan bu anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Fare, kedi karşısında kaçmak istese de kazanan kedi oldu.

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