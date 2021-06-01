Amasya-Erzincan karayolu ulaşıma kapandı

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Amasya'da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları AmasyaErzincan yolunu trafiğe kapattı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle AmasyaErzincan yolu trafiğe kapandı. Kapanan AmasyaErzincan karayolunu açma çalışmaları sürüyor.

Taşova ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı.

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