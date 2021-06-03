Amasya’nın Suluova ilçesinde etkili olan sağanak yağış dereyi taşırdı.
Suluova ilçesine bağlı Kerimoğlu köyünün içinden geçen Kumluk Deresi yoğun yağış sonrası taştı. Dereden taşan su sele sebep oldu. Taşkın, köy yolu ve araziye giden yolları da ulaşıma kapattı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından yollar tekrar ulaşıma açıldı.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.