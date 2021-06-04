Ruh sağlığı hastalarına tiyatro ve müzik eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruh sağlığı hastalarına tiyatro ve müzik eğitimi

İHA

Ruh sağlığı hastalarına tiyatro ve müzik eğitimi

Amasya’da bulunan Recep Akyılmaz Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde hastalara tiyatro ve müzik eğitimi veriliyor. ‘Danışan’ diye adlandırılan hastalar bu keyifli eğitimleri hiç aksatmıyor. Tek perdelik oyun merkezin önünde sahnelendi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren merkez ile Amasya Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlere katılan hastalar sahneledikleri oyunda hünerlerini sergiledi. Oyun sonrası saz ve gitar eşliğinde sevilen türküleri seslendiren tiyatrocular doyasıya eğlendi.
Köy bekçisi rolünü üstlenen Yağmur Korkmaz performansıyla alkışlanan oyuncuların başında geldi. Kısa sürede ezberlediği rolünü rahat şekilde sahneleyen Korkmaz, “Daha önce de bekçi rolünü üstlenmiştim. Ayrıca diş hekimliği rolü de sergilemiştim. Tiyatroyu çok seviyorum” dedi. Korkmaz'ın hayali ise eğitimini geliştirerek tanınmış usta tiyatrocularla aynı sahnede bulunmak.
6 yıldır tiyatro kursu düzenlediklerini belirten usta öğretici Orhan Bol, “Eğitimlerimizle arkadaşlarımızın başarısına başarı kattık. 25 arkadaşımızı sahneye çıkarttık” diye konuştu.
250 hastanın takibinin yapıldığı merkezde ilaç tedavisinin yanı sıra diğer tedavi metotlarının da uygulandığını anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşegül Yağız, tiyatro ve müziğin tedaviyi destekleyici yönünün de bulunduğunu söyledi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında merkezde düzenlenen tiyatro ve müzik etkinliğine Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şube müdürü Hayriye Tüfekçi de katıldı. Öğrenmenin yaşı, zamanı ve yerinin olmadığına değinen Tüfekçi, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün sloganı da her zaman, her yerde, herkes için eğitim. Bunu burada bir kez daha canlı olarak gördük” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Valisi Masatlı: “Salgını bitirmek için elimizdeki tek çare aşılama”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Salgını bitirmek için ...
Taşova’ya yöresel ürünler pazarı için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Taşova’ya yöresel ürünler pazarı için imzalar atıldı
Sağanak yağış dereyi taşırdı
YEREL HABERLER Sağanak yağış dereyi taşırdı
Ebabil kuşu itfaiye merdiveniyle uçuruldu
YEREL HABERLER Ebabil kuşu itfaiye merdiveniyle uçuruldu
DOKAP’tan Amasya’nın 8 projesine 15 milyon liradan fazla destek Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Bu desteklemeler Amasya ekonomisine önemli katkılar sağlayacak”
YEREL HABERLER DOKAP’tan Amasya’nın 8 projesine 15 milyon liradan ...
Amasya’da kiraz hasadı başladı 'Kırmızı Altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı başladı
YEREL HABERLER Amasya’da kiraz hasadı başladı 'Kırmızı Altın' olarak ...
İnek sürüsü buzağı için yol kesti, o anlar kamerada
YEREL HABERLER İnek sürüsü buzağı için yol kesti, o anlar kamerada