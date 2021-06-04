Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde kanala düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Suluova Devlet Hastanesi mevkisinde kanaldan yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, ölmek üzere olan yavru köpeği kısa sürede kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.

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