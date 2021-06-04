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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dönerci dükkanı takı dünyasına dönüştü

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Semra Çolak'ın (40), girişimci ruhu ev hanımlarına örnek oluyor.

Dönerci dükkanı takı dünyasına dönüştü

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Semra Çolak’ın (40), girişimci ruhu ev hanımlarına örnek oluyor.
Suluova doğumlu evli ve iki çocuk annesi Semra Çolak, girişimci ruhuyla açtığı küçük bir döner salonunu pandemiden dolayı takı ve bijuteri olarak değiştirdi.
Açtığı döner salonunda hem garson hem işçi hem de patron olan Çolak, işlerinin umduğu gibi gitmemesi ve pandeminin de etkisi ile yeni bir iş fikri düşündü. Kozmetik ve takıya merakı nedeniyle, aldığı kredilerle yeniden işyerinin kapılarını açtı. Açtığı bijuteri dükkanına gelen bayanlara, ev ekonomisine nasıl katkı sağlayacaklarını anlatıyor.
Çolak, "Üretmeyi ve evine katkı sağlamayı hedefleyen bir girişimciyim. Bir süre evde kendi çapımda kozmetik, elişleri, kıyafet ticareti ile uğraştım. Mahalledeki arkadaşlarıma sürekli kendi iş yerimin olması gerektiğini söylüyordum. Elimden her iş gelir. Bulunduğum mahalle de değişik bir iş dalına yönelmek istedim. Kendime ilk etapta küçük bir döner dükkânı açıp işletmeye karar verdim. Aldığım kredi ve desteklerle işe koyuldum. İlk etapta yanıma çalışan almadım. Bütün işi kendim yüklendim. İşlerim umduğum gitmemeye, zarar etmeye başladım. Tabii ki pandeminin etkisi de oldu. Döner dükkânını kapattım. Hayallerimin suya düşmüş olması beni üzdü fakat pes etmedim. Bir süre kendimi toparlamak için bir fabrikaya girip işçi olarak çalıştım. Fakat esnaf olduğum süre de kendi işimin patronu olmuş olmam beni çok mutlu etmişti. Bir yolunu bulup tekrar kendi işimin patronu olmaya karar verdim. İşe gidip gelirken de aynı zamanda bir bijuteri ve takı üzerine dükkân açmanın yollarını araştırmaya başladım ve dükkânımı açtım. Şuan aktif olarak işimin başındayım" dedi.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı(TGMP) Amasya Şube Yöneticisi Selda Ergin, "Semra Hanım her zaman taktir ediyoruz. Başarılı olabilmek için her yolu deniyor. Çok girişimci ruhludur. Döner dükkânı açtı, denedi tekrar kapattı. Gecegündüz fabrika da çalışıp zararını ortadan kaldırdı. Şimdi tekrar bizden 6 Bin TL kredi desteği alarak Bijuteri dükkanı açtı ve ilk malzemelerini alarak yola koyuldu. Başarıları daim olsun" diye konuştu.

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