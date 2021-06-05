600 yılık köyündeki evleri sahiplerinin lakaplarıyla çizdi

Amasya’da yaşayan 72 yaşındaki Cengiz Lap, çocukluğunun geçtiği 600 yıllık köyünü minyatür tarzında çizip evlerin üzerine sahiplerinin lakaplarını işledi.

İnşaat mühendisi olan Lap, 16 yaşına kadar yaşadığı Yuvacık köyünün ahşap ve kerpiçten yapılma olan evlerini inceledi. Ağabeyinin de desteğini alıp gerçekleştirdiği çalışmayla çocukluk hatıralarının geçtiği evleri ve sokakları kuşbakışı resimledi. Bu özel tablo eve gelen konukları da duygulandırdı.

Geçmişi 600 yılı aşan ve ‘Şeyhcui’ ismiyle de adlandırılan köyde ailelerin halen lakaplarıyla anıldığını belirten evli ve 3 çocuk babası Lap, “Komşularımız ‘Kör Sait’, ‘Köse Kamil’, ‘Elekçi Ömer’di. Amcama ‘Keperük’ babama ise ‘Köpüklü’ derlerdi” diye konuştu.

İlerleyen yaşına rağmen çizim tekniğinden hiçbir şey kaybetmediği görülen Lap, kültürel miras olarak değerlendirdiği eserini ileriki yıllarda köyünde sergilemeyi planladığını söyledi.

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