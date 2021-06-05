Amasya’da tır devrildi: 1 yaralı Ortalık savaş alanına döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Taşova ilçesinde Polonya plakalı tırın yan yattığı kazada, dorsesindeki kamyon hurdası etrafa saçıldı. Kazada sürücü yaralandı.



Kaza, AmasyaErzincan karayolu Taşova istikametinde Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Dorsesinde 3 kamyon hurdası taşıyan Cengiz Kaba, kullandığı Polonya plakalı DST 6N 22 plakalı tırın kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan tır, aynı yol güzergahında yan yattı. Üzerindeki 3 hurda kamyonun parçaları etrafa saçılarak yolu savaş alanına çevirdi.

Hurdaya dönen tırdaki sürücü Cengiz Kaba, yaralandı. Yaralı, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.