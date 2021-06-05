Amasya’da jandarmadan ayağı kırık karacaya şefkat eli

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Amasya’nın Taşova ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri yol kenarında yerde yatan bir karaca ile karşılaştı. Sevimli hayvanı araca alan ekipler karakola götürdü.

Ayağında kırık olduğu tespit edilen karaca tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, ekiplerin yaralı karacaya yardım ettiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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