Ormanları koruyan 'ateş avcıları' nefes nefese yarıştı

Orman yangınlarına karşı en önde görev yapan ‘Ateş avcıları’ düzenlenen yarışta nefes nefese verdikleri mücadeleyle her an hazır olduklarını gösterdi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ‘ateş avcıları’ olarak bilinen yangın söndürme ekipleri, en donanımlı ve hızlı yangın ekibi olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yedikır Barajı kenarında düzenlenen yarışmaya Orta Karadeniz Bölgesi kentlerinde Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illeri ile ilçelerinden 13 ekip, 65 personelle katıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın startını verdiği yarışlarda ‘ateş avcıları’ araçtan çıkıp hızla koşarak 200 metre ileriye hortum açtı. Hortumları birbirine ekledikten sonra önce su ardından köpük püskürtmeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştılar. Söndürmenin tamamlanmasıyla toplanan hortumlar araçlara yüklendi. Zorlu etabı tamamlarken zamanla yarışan ekiplerin soluk soluğa kaldığı anlar ise verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplere Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından kupa ve madalya verildi. Bölge Müdürü Oflu, yangın sezonu başlarken ekiplerin tamamının hazır olduğunun görüldüğünü dile getirdi. Yangınlara müdahalede Türkiye’nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Oflu, “Ülkemizde 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı. 20 bin 938 hektar alan zarar gördü. Bunun yanında 3 bin 31 adet kırsal alan yangını ekiplerimizce söndürülmüş ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

Ormanları yangınlara karşı korumanın ve tedbirler almanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Masatlı da “Son yıllarda hain terör örgütü devletimizle baş edemeyeceğini anlayınca ormanlarımızı yakarak ülkemize zarar vermeye çalıştı. Bu şebekelerin ormanlarımızı ve masum canlıları hedef almasını şiddetle lanetliyoruz. Onların yaktığının kat kat fazlası kısa süre içerisinde güçlü devletimiz tarafından tekrar yerine konmaktadır” diye konuştu.

Yarışta soluk soluğa mücadele eden Kargı Orman İşletmesi ekibinden orman işçisi Sadık Menteş ise "Terör haince yaksa bile alevleri biz söndürüp ormanlarımızı koruyacağız" şeklinde konuştu.

Yurdun akciğerleri niteliği taşıyan ağaçları ve çok sayıda canlıyı içinde barındıran ormanların zarar görmemesi için dikkatli olunmasını yineleyen ekipler ufak bir kıvılcım görülmesinde Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı’na bildirilmesini istedi.

