Su elçileri mobil eğitim tırı Amasya’da

Su Elçileri Derneği ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğiyle oluşturduğu mobil eğitim tırı çevre ve su konularında bilinçlendirme yapmak üzere Amasya’ya geldi.

“Temiz Su, Yeşil Vatan” sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Samsun’dan yola çıkan ve eğitici, öğretici ekipmanların yer aldığı Mobil Eğitim Tırının ikinci durağı Amasya oldu.

Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırılan ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tırın açılışı törenle yapıldı. Törene katılan Vali Mustafa Masatlı, suyun insan ve diğer canlılar için hayati bir kavram olduğunu belirtti. Masatlı, "84 milyon insanımız, başta çocuklarımız olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, temiz olarak geleceğe aktarmak ve iyi yönetmek zorundayız. Dolayısıyla başta çocuklarımız olmak üzere her kesimden insanlarımızın su kaynaklarımızın değerini bilip bunun bize bir miras değil emanet olduğunu unutmaması gerekiyor” dedi.

Etkinliğin önemine işaret eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, “Her şey gelecek nesillere temiz su, yeşil vatan bırakmak için. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız buna yöneliktir. Yaşadığımız şehri, kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin onlara karşı olan borcudur” ifadelerini kullandı.

DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz ise çevre ve su bilincinin oluşturulması amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak tarafından Vali Masatlı ve Başkan Sarı'ya su elçileri kahramanlık beratı verildi. 2 gün kentte kalacak mobil tırda ziyaretçilere suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgiler aktarılacak.

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