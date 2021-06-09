Vali Masatllı: "Tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz" Merzifon köy ve mahalle muhtarları toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatllı: "Tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz" Merzifon köy ve mahalle muhtarları toplantısı yapıldı

İHA

Vali Masatllı: "Tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz" Merzifon köy ve mahalle muhtarları toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat arttırdık. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz" dedi.
Amasya'nın Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında düzenlendi. Toplantıya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve ilde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı. Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Masatlı, “Amasya ekonomisi bildiğiniz gibi tarım, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaşmaktadır. Merzifon ilçemizde bulunduğu konum ve sahip olduğu imkânlarla gelişime, büyümeye en müsait ilçeler arasındadır. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren tarımsal sulamada yaptığımız analizler neticesinde yol haritamızı belirlemiştik. Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat arttırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine de katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Tarımda ayrıca ayçiçeği, kiraz, misket elma, cennet hurması, çilek, yonca, nohut gibi ürünlerde geçen yılı ikiye katlayan ölçülerde destekler sağlıyoruz. Hayvancılıkta da gerek damızlık hayvan dağıtımları gerekse buzağı kayıplarını engellemek adına aşılama destekleriyle çalışmalarımız devam etmektedir. Sanayide ise genişleme çalışmalarıyla Merzifon OSB’mizi alan bazında yaklaşık 2 kat büyütüyoruz. OKA’nın bu yılki mali destek programından yüzde 28’lik bir oranla en yüksek payı da Amasya almıştır. Merzifon OSB’de bu destekten faydalanmıştır. Ayrıca OSB’mizin arıtma tesisi yapımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına alınmıştır. 2021 yılı KÖYDES yatırım programını hazırlayarak bakanlığımıza sunmuş bulunuyoruz. Geçen yıl 22 milyon TL olan KÖYDES yatırım bütçesi bu yıl 24 milyon TL’ye çıkmıştır” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deniz salyası oluşturan planktonlar için kritik uyarı: “2100 yılında oksijen sıkıntısı yaşayabiliriz”
YEREL HABERLER Deniz salyası oluşturan planktonlar için kritik ...
Taşova OSB’nin logosu belli oldu
YEREL HABERLER Taşova OSB’nin logosu belli oldu
Su elçileri mobil eğitim tırı Amasya’da
YEREL HABERLER Su elçileri mobil eğitim tırı Amasya’da
3 çocuk annesi kadın gözleri için seslendi: “Gözlerimi kaybediyorum”
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi kadın gözleri için seslendi: ...
Amasya Valisi Masatlı: “Aşı sırası gelen mutlaka yaptırmalı”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Aşı sırası gelen mutlaka ...
Ormanları koruyan 'ateş avcıları' nefes nefese yarıştı
YEREL HABERLER Ormanları koruyan 'ateş avcıları' nefes nefese ...