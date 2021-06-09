Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret etti.
Alın teri ve bileklerinin gücüyle ekmeğini kazandıklarını belirttiği sanayi sitesi esnaflarının taleplerini dinlediklerini anlatan Başkan Üçok, "Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum" dedi.
Esnaflar, Üçok'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.