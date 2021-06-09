Başkan Üçok, sanayi sitesi esnafını dolaştı

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Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret etti.

Alın teri ve bileklerinin gücüyle ekmeğini kazandıklarını belirttiği sanayi sitesi esnaflarının taleplerini dinlediklerini anlatan Başkan Üçok, "Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Esnaflar, Üçok'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

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