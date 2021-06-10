Gönüllü gençler baraj etrafında çöp topladı

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir araya gelen gönüllü gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanlarında çevre temizliği yaptı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Uluköy Barajı etrafında bulunan piknik ve mesire alanlarında yürütülen temizlik çalışmasında Taşova Gençlik Merkezi, Kızılay Taşova Temsilciliği’nden gönüllü gençler destek verdi. Etkinliğin devamında Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı. Öztürk yaptığı açıklamada, gençlere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Etkinliğe, Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Gençlik Merkezleri Gönüllü Gençleri ve Kızılay Gönüllüleri katıldı.

Doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu belirten Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, “Biz bugün sadece doğa ve çevre konusunda farkındalığı artırmak için buradayız. Bunun için gönüllü gençlerimizle birlikte Uluköy Barajı’na gelerek çevre temizliği yaptık. Salgın, doğanın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Hepimiz bu zor günlerde temizliğin ve sağlığın kaynağı olan doğaya gönül rahatlığıyla sığınabileceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençler tarafından toplanan ve torbalara doldurulan çöpler ise bölgeye gelen belediye ekiplerine teslim edildi.

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