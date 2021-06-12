Amasya’da otomobil su kanalına düştü: Ekipler arama yapıyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Aramalar sonucu bulunan araç vinçle çıkartıldı. İçinde herhangi birine rastlanmadı. Bunun üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından akıntıya kapıldığı sanılan araç sürücüsünü arama çalışması başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.