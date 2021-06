Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Serap Şerife KARASinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´nın Taşova ilçesinde otomobil sulama kanalına devrildi. Aracın düştüğü noktaya 250 metre mesafede bulunup hastaneye kaldırılan sürücü Can Kaşık (18), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Taşova ilçesinde meydana geldi. Can Kaşık yönetimindeki 06 FZR 68 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobili halat ve iş makinesi yardımıyla sudan çıkaran ekipler, Can Kaşık´ı ise kazanan yaşandığı noktaya 250 metre mesafede buldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan Kaşık, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kaşık kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA, Sinan HARMANCI

2021-06-12 14:17:25



