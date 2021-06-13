Amasya’da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali coşkulu başladı

Amasya’da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin canlandırılması, konvoy, resmi açılış töreni ve konserle başladı.

Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkiinde temsili töreni yapıldı. Karşılama heyetinde bulunan Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi, "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözleriyle Atatürk’ü karşıladı. Samsun’dan getirilen özel aracıyla konvoya öncülük eden Atatürk'ü ve beraberindekileri temsil eden oyuncuların peşinden Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, protokol üyeleri ile vatandaşların yer aldığı araçlarla Cülüs Tepe’den Yavuz Selim Meydanı’na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" konvoyu düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk’ün Amasya’ya gelişinde halka hitaben yaptığı konuşma okundu. Tarihi anlar Amasyalı tiyatrocular tarafından temsili olarak canlandırıldı.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Masatlı, “Amasya Tamimi'nde geçen ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ifadesi Mustafa Kemal’in Türk milletine duyduğu güvenin ve hürriyete olan inancının apaçık işareti, var olmak ile

yok olmak arasında tercihe zorlanmış bir milletin akıllara durgunluk veren kurtuluş mücadelesinin bir özetiydi” dedi.

Atatürk ve yanındaki heyetin Amasya’ya gelişlerinin ve Amasya Tamimi’nin ilan edilişinin 102. yılını kutladıklarını belirten Belediye Başkanı Sarı ise, “Amasya sadece kurtuluşun değil kuruluşun da planlarının yapıldığı şehirdir” diye konuştu.

Başkan Sarı, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastıktan sonra 12 Haziran’da Amasya’ya gelmesi bir ümidi ateşlemiş ve Anadolu’yu heyecanlandırmıştır” şeklinde konuştu.



Sosyal mesafeli konser

Etkinlikler daha sonra Çelebi Mehmet Meydanı’nda halk oyunları ekibinin gösterisi ve Türk halk müziği konseriyle devam etti. Amasya Belediyesi’nin düzenlediği konserde meydana yerleştirilen minderlere oturan vatandaşlar, sosyal mesafelerini koruyarak TRT sanatçısı Ethem Kaya’nın seslendirdiği parçalara eşlik etti.

Başkan Sarı, 2 binden fazla kişinin izlediği konserin sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleşmesi dolayısıyla bu dönemde ilk olma özelliği taşıdığını söyledi. Başkan Sarı, ayrıca 22 Haziran’a kadar pazar günü hariç her akşam konser düzenleneceğini açıkladı.

Konserin sonunda Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nın açılış kurdelesi kesilerek, havai fişek gösterisi yapıldı.

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