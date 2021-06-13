Amasya’da yangın Söndürme çalışmaları devam ediyor

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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyünde bir evde yangın çıktı.



Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyü Zana Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evi saran yangına Taşova Belediyesi İtfaiyesinin yanı sıra Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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