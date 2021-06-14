Türk Yıldızları’nın Amasya gösterisi yarına ertelendi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’nın bugün Amasya’da gerçekleştirmesi beklenen gösteri uçuşu uygun olmayan hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
Kentte düzenlenen 1222 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bugün saat 14’te planlanan uçuşa ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün yapacağımız Amasya Gösteri/Selamlama Uçuşumuz, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle aynı kurallar çerçevesinde 15 Haziran 2021, saat: 13.30'da yapılacaktır” denildi.
Açıklamada, “Uçuşumuzu gökyüzünü görebileceğiniz herhangi bir yerden izleyebilirsiniz. Pandemi nedeniyle herhangi bir yerde toplanma olmamasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.