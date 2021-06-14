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Vali Masatlı: “Aşı sırası gelen vatandaşlarımıza 142 farklı noktada randevusuz olarak aşılarını yapmaktayız”

İHA

Vali Masatlı: “Aşı sırası gelen vatandaşlarımıza 142 farklı noktada randevusuz olarak aşılarını yapmaktayız”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Aşı sırası gelen vatandaşlarımıza ilimizin 142 farklı noktasında randevusuz olarak aşılarını yapmaktayız” dedi.
Korona virüs (Kovid19) salgın sürecinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Vali Masatlı, “Salgınla mücadelede başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. İlimizdeki vaka sayılarında ciddi ölçüde azalma gerçekleşmiştir. Bu seviyeyi daha da aşağılara çekmek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğiz. Aşı tedariki konusunda ise hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamalarıyla 40 yaş üstü vatandaşlar, kafe, restoran çalışanları, berber ve kuaförler, toplu ulaşım şoförleri ile gıda sektörü çalışanlarının da aşı öncelik listesine dahil edildiklerine değinen Masatlı, “Ayrıca aşılamada randevu sistemi de kaldırılmıştır. Aşı öncelik listesinde bulunan herkes ilimiz genelinde bulunan 142 noktada aşılarını yaptırabilirler. Yaz aylarında sosyal faaliyetlerde bulunabilmeniz ve sevdiklerimizle vakit geçirebilmemiz ancak aşılamada göstereceğimiz başarıyla mümkün olacaktır. Aşı noktalarına erişimde güçlük yaşayanlara vefa sosyal destek gruplarımız ulaşım konusunda destek de olmaktadır. Devletimizin aşılamada sağladığı tüm bu kolaylıklarla birlikte halkımızdan vakit geçirmeksizin aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’in salgının seyri hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıya İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün de katıldı.

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